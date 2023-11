Apologhi in fotofinish. Racconti e altri scritti di Maria Lenti

Domenica 3 dicembre 2023, ore 17*, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic”, in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina Incontro con Maria Lenti e il suo libro Apologhi in fotofinish. Racconti e altri scritti, Fara Editore 2023

Conversa con l’autrice Anna Maria Curci

«‘Timidamente’ e con ‘umiltà’, Maria Lenti offre il suo notevole, accorato, intelligente contributo a capire, comprendere, coesistere, dialogare e condividere. Con una prosa convincente, fatta di un periodare breve ed essenziale, sintetico ed elegante, con esempi e riferimenti che spaziano in diversi campi letterari, artistici e sapienziali, ecco dunque un attuale, dinamico e congruo zibaldone (non causalmente a Leopardi qui sono dedicati due scritti) in cui, attraversando tutta la prosa del mondo contemporaneo, è possibile cogliere nessi, nodi, e snodi del fare: fare scrittura, fare critica della ragione. Fare poesia.» (dalla Prefazione di Manuel Cohen).

Maria Lenti, poeta, narratrice, saggista, pubblicista, è nata e vive a Urbino. Docente di lettere, deputata dal 1994 al 2001, ha una lunga esperienza di lezioni e conferenze in Italia e all’estero. Studiosa di letteratura ed arte, è in antologie poetiche, narrative, critiche, su quotidiani e riviste. Tra i suoi libri: Cartografie neodialettali, 2014, Ai piedi del faro, 2016 (poesie), Certe piccole lune, 2017 (racconti: premio Narrabilando), Elena, Ecuba e le altre, 2019 (3° al premio Pontedilegno Poesia), Arcorass Rincuorarsi, 2020 (poesie); gli studi Amore del Cinema e della Resistenza, 2009, In vino levitas. Poeti latini e vino, 2014; la plaquette artistica Beatrice e le altre: a Dante, 2022. Nel 2006 ha vinto lo Zirè d’oro (L’Aquila).

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2023/2024. Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.