Approvata la delibera per il progetto del Parco Lineare Roma Est

Ieri pomeriggio 17 gennaio 2023 è stata approvata la delibera riguardante le linee di indirizzo per il progetto del Parco Lineare Roma Est.

“Finalmente, dopo anni di duro lavoro insieme a tanti cittadini e associazioni dei municipi IV, V e VI, l’Amministrazione riconosce l’importanza di una progettualità che servirà da volano per il recupero e la valorizzazione dell’importante patrimonio storico, ambientale e culturale di questa parte di città.

Sappiamo che il percorso sarà lungo e articolato ma avere finalmente posto come capisaldi il riconoscimento del Parco LineaRE, l’istituzione della cabina di regia interdipartimentale e il reperimento dei fondi necessari rende senza dubbio più agevole l’intera realizzazione.

Il Parco LineaRE diventa così un patrimonio della città che, come evidenziato negli interventi durante il dibattimento in Aula Giulio Cesare, creerà sviluppo e miglioramento della qualità della vita in un quadrante che per troppi anni è stato trascurato.

Il voto favorevole all’unanimità di tutte le forze politiche ne è un ulteriore testimonianza”.

Così in un post il Comitato Parco LineaRE.