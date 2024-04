Approvata nuova programmazione interventi Ater Frosinone, Ciacciarelli: “Importante risposta per l’assistenza abitativa”

La giunta regionale del Lazio ha approvato la nuova programmazione per l’acquisto degli immobili da destina-re all’edilizia residenziale pubblica nei comuni di Frosinone ed Arce, per il recupero di alloggi di risulta e per la manutenzione straordinaria di immobili di proprietà. L’importo della nuova programmazione è pari a quasi sei milioni di euro.

L’assessore all’Urbanistica e alle Politiche Abitative, Pasquale Ciacciarelli parla di «un risultato raggiunto grazie al lavoro portato avanti in questi mesi tra la Regione Lazio e l’Ater della Provincia di Frosinone e di un importante risposta per l’assi-stenza abitativa».

Nello specifico è previsto l’acquisto di 6 alloggi in via La Botte nel Comune di Frosinone e di 9 alloggi in via Magni nel Comune di Arce, oltre che la manutenzione straordinaria di 49 alloggi di risulta, di immobili in proprietà od in gestione e degli impianti ascensore in comuni vari della Provincia di Frosinone.

«L’approvazione della nuova programmazione – continua Ciacciarelli – consentirà quindi non solo di ripristinare adeguate condizioni strutturali di molti alloggi presenti sul territorio, ma anche di incrementare no-tevolmente l’assistenza abitativa attraverso l’acquisto di ulteriori 15 immobili».

