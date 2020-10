Approvato progetto per ambulatorio veterinario nel canile Muratella

È stato approvato dalla Giunta Capitolina il progetto definitivo per la realizzazione di un reparto contumaciale presso il canile comunale Muratella. La nuova struttura verrà posizionata in un’area all’interno del canile per dare ricovero agli animali vaganti o feriti per il periodo necessario a effettuare accertamenti e interventi.

Il progetto, grazie a uno stanziamento di circa 300mila euro (246mila il costo dei lavori, più le spese fisse), prevede la fornitura e posa in opera di quattro moduli prefabbricati a uso sanitario, due per i cani e due per i gatti, con rivestimenti autosanificanti e l’installazione di 20 box attrezzati, dotati di un’area esterna delimitata e di recinti per la custodia dei cuccioli e dei cani in degenza per la sterilizzazione. Le due zone svolgeranno anche le funzioni di custodia temporanea dei cani vaganti e di osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. I quattro moduli prefabbricati saranno posizionati uno accanto all’altro e garantiranno adeguati standard di sicurezza e igiene.

“Un passo avanti fondamentale per il benessere degli animali con un investimento importante da parte di Roma Capitale. Verrà allestito un ambulatorio esterno, moderno e all’avanguardia, un luogo idoneo a garantire la salute dei cani e dei gatti. Nei mesi scorsi siamo intervenuti anche per riqualificare la parte di Muratella che ospita il canile sanitario, struttura che poi diventerà di supporto, attraverso la realizzazione di quattro stanze per la degenza degli animali”. – ha spiegato l’assessora alle Politiche del verde e benessere degli animali Laura Fiorini.