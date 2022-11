Appuntamenti di dicembre per Visite guidate ai Parchi e Ville di Roma

Proseguono gli appuntamenti con le visite guidate e i trekking storico-ambientali.

Calendario degli incontri programmati per tutto il mese di dicembre 2022.

Per ciascuna villa o sito è stato studìato un percorso didattico di visita storico-botanica con proposte di itinerari predeterminati, con le soste programmate, alla scoperta delle specie più significative (per diffusione, particolarità o rarità) e dei singoli alberi monumentali e notevoli per dimensioni.

Si ricorda l’ultimo appuntamento di novembre – martedì 29 Novembre 2022 con la visita guidata:

Parco di Villa Borghese terza parte “La Villa nel Novecento”

Appuntamento: ore: 9,30 ingresso Piazzale San Paolo del Brasile

INFO: mob: 335 153 0750, mail: trekambientali@comune.roma.it

oppure visita la pagina dedicata

Al momento della prenotazione sarà obbligatorio inserire il nome dei partecipanti alle visite e un recapito telefonico di tutti i partecipanti da utilizzare in caso di necessità inerente alla visita.

AVVERTENZA: La ripresa delle Visite Guidate rimane – comunque – subordinata e soggetta a successive ed eventuali indicazioni governative assunte con provvedimenti in merito all’emergenza sanitaria covid-19, nonché a conseguenti valutazioni dell’Amministrazione.