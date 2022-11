Aprono i centri polifunzionali Villa Verde e Prato Fiorito

Inaugurati il 29 novembre 2022 i centri polifunzionali “Due Torri Villa Verde”, in Via Gagliano del Capo e “Prato Fiorito”, in Via Lascari entrambi nel Municipio Roma VI. Le due strutture, realizzate a scomputo degli oneri concessori dei condoni edilizi versati dai cittadini residenti, sono state terminate circa 5 anni fa ma non sono mai state aperte. La loro inaugurazione consente di dotare il territorio di due spazi fondamentali all’aggregazione sociale in una zona periferica priva di centri di riferimento per la popolazione residente.

“L’apertura dei centri polifunzionali ‘Due Torri Villa Verde’ e ‘Prato Fiorito’ nel Municipio VI è un nuovo tassello per ricucire le distanze con i cittadini. Il riscatto e il rilancio delle nostre periferie passa dalla risposta concreta e puntuale ai bisogni di servizi e alla presenza di luoghi di aggregazione, presidio imprescindibile in particolar modo nei territori più sensibili della città”.

Lo afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli che, insieme a Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica, Ornella Segnalini, assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture, al presidente del Municipio VI Nicola Franco, e ai presidenti dei Consorzi Doriana Mastropietro e Benedetto Ruscito, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione.

Le due strutture sono state realizzate “a scomputo degli oneri concessori” dei condoni edilizi versati dai residenti. L’edificio di via Lascari (Prato Fiorito), costruito con un investimento di circa un milione 200mila euro, comprende una hall, un bar, un ufficio, due sale polifunzionali e un anfiteatro. La copertura costituisce una sorta di seconda piazza (rispetto a quella di fronte all’edificio) e ospita un locale tecnico e uno per la vendita di gadget.

L’altro centro, costato circa un milione 900mila euro, è composto da due sale polifunzionali, uno spazio esterno con giardino e piazza pedonale, un castello di giochi con pavimentazione antitrauma e un parcheggio. L’edificio è dotato di impianto fotovoltaico e climatizzazione a pompe di calore centralizzate.