Archeologi per un giorno… In V Municipio si può

Grande successo del secondo appuntamento dell’iniziativa “Al parco, tra cultura e giochi”, domenica 27 novembre 2022 organizzata dall’APS Il Grillo Parlante in collaborazione con Retake Roma Centocelle, Fondazione Sue Ryder, la Cooperativa Nuove Risposte e Physical Village e patrocinata dal Municipio V di Roma Capitale.

Una strada ed il territorio che la accoglie e che vive anche grazie ad essa.

Una strada e la leggenda che viene tramandatala anche grazie ad essa.

Una strada e la storia che viviamo quotidianamente seguendola.

Questa è la Collatina antica, questa è La Rustica, questa è Roma!

Il 23 ottobre ed il 27 novembre sono state organizzate da Il Grillo Parlante in collaborazione con Retake Roma Centocelle, Fondazione Sue Ryder, la Cooperativa Nuove Risposte e Physical Village due giornate di pulizie che, senza tema di smentita, possono essere definite storiche, e nel senso più stretto del termine.

Un lavoro manuale, eseguito con cura e con il rispetto di tutte le regole del caso, ha riportato alla luce del sole quasi 30 metri dell’antica e regale strada: la Via Collatina.

La terra accumulata nel corso degli ultimi anni nascondeva alla vista la bellezza di un lastricato stradale che testimonia l’antichità del luogo.

La Rustica, il Parco Fabio Montagna e Roma sono indissolubilmente legati dalla storia che l’antica Via Collatina ha permesso di tramandare nel corso dei secoli.

Una storia di lotte, delitti e di una rivoluzione politica che ha modificato l’intero corso della storia mondiale.

Lungo questa strada è iniziato un cammino di consapevolezza politica, di gestione del bene comune, di partecipazione alla vita pubblica che ancora oggi stiamo percorrendo.

Adulti e bambini hanno collaborato per ridare luce e voce a quelle antiche pietre attraverso la pulizia e l’impostazione di un rilievo che permetterà di poter analizzare meglio l’antico manufatto.

Una mattina di lavoro, appassionante e faticoso, inutile negarlo che ha permesso ai partecipanti di vivere per qualche ora l’emozione della scoperta o meglio della riscoperta della storia e delle bellezze che ci circondano.

Ci piace qui ricordare che l’Agenda del Parco 2023 in corso di stampa avrà come tema proprio la Via Collatina.

I prossimi appuntamenti? Basterà seguire la pagina Fb del Il Grillo Parlante (commumity) per sapere quando rivedersi, dove sono state pubblicate le immagini delle due giornate.