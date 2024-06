“Il Crèmera nelle terre di Veio”, docufilm di Domenico Parisse

Domenico Parisse, regista e documentarista, con un’attrazione fatale per l’elemento liquido e l’archeologia con la sua imprescindibile cornice paesaggistica ha proiettato, alle 17,30 di sabato 11 maggio 2024 nella Sala Cinecittà della Biblioteca Comunale di Sacrofano, il suo recentissimo film documentario “Il Crèmera nelle terre di Veio” che gli è valsa la Menzione Speciale “Fratello Mare, amico Fiume, caro Lago” nell’Ottava Edizione dell’Aqua Film Festival svoltasi tra il 6 e il 9 giugno alla Casa del Cinema di Villa Borghese.

Questo più recente lavoro dell’infaticabile Parisse rappresenta un excursus storico archeologico sul Crèmera affluente del Tevere nonché fiume sacro degli Etruschi nel tratto tra il Parco di Veio fino a Roma.

Ad essere gratificati dal consenso di pubblico e critica, il regista, gli Esploratori Veientani, preziosi collaboratori nelle più significative e suggestive riprese del documentario, e Eleonora Vallone la direttrice artistica dell’Aqua Film Festival.

Domenico Parisse, l’abbiamo già conosciuto la sera di mercoledì 28 febbraio 2024 alla Biblioteca Vaccheria Nardi dove ha presentalo il film documentario e il volume “L’Aniene e i suoi Giganti” , divagazione sulla riscoperta delle poderose vestigia del primo acquedotto di Roma antica, quello del fiume Aniene, primo tra le opere ingegneristiche che fecero di Roma la “Regina Aquarum”. I due lavori sono stati presentati al Firenze Archeofilm 2024 e al Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente.

Poi, dopo aver illustrato la grande perizia degli ingegneri idraulici romani, Parisse si messo di nuovo alla ricerca per descrivere, con un suo nuovo lavoro, la pur grande maestria degli ingegneri idraulici veientani. Realizza così “Il Crèmera nelle terre di Veio” risalendo il Cremera affluente del Tevere (storico per la battaglia del 477 a.C.) per approdare nelle terre di Veio.

Qui, supportato dagli studi fatti dalla British School e con l’ausilio degli esploratori veientani; li nominiamo: Francesco Braghetta, Pietro Macrì, Luigi Perini, Gianni Gualerni, è riuscito a realizzare il nuovo libro-documentario e un film sulla grande opera idraulica sotterranea lasciataci dai secolari nemici di Roma, gli etruschi di Veio.

Ci descrive così un intrico di gallerie, ancora oggi in parte percorribili, scavate nel tufo a scopo di bonifica del territorio, ad incanalare le acque sorgive per irrigare i campi, fornire l’acqua alle case e alla città e fungere anche da sottopassaggi lungo le antiche vie. A loro si attribuisce anche un ruolo determinante nella presa della antica rivale di Roma. Il prorompente Domenico Parisse però non soddisfatto insegue subito il suo nuovo progetto: questa volta seguirà le orme di un popolo molto vicino ai Veientani, i Falisci. Anche questo progetto è molto ambizioso perché vedrà impegnate, oltre alle amministrazioni, anche cinque grosse associazioni dei Comuni che toccheranno. Al momento posso anticipare soltanto il titolo vagheggiato: “Le acque nelle terre dell’Agro Falisco”: anche qui seguiremo il corso di un fiume e, grazie a queste collaborazioni spero di tradurre tutto in un lavoro fantastico.

Entreremo in siti non ancora documentati e sperando ancora una volta nella collaborazione della Soprintendenza Archeologica. Da parte dei Comuni c’è già un placet per essere partecipi in questo progetto; quindi, credo che anche la Soprintendenza Archeologica trovi piacevole a collaborare nuovamente su un documentario.

Ora, a noi non resta che augurare buon lavoro e attendere sperando, sperare che le pastoie burocratiche siano lievi e permettano di portare nuovamente Domenico Parisse con i suoi più recenti lavori a Colli Aniene. Magari nuovamente alla Biblioteca di Vaccheria Nardi.

