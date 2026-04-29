Domenica 3 maggio musei e siti archeologici gratuiti

Domenica 3 maggio si rinnova il consueto appuntamento della prima domenica del mese con la cultura con gli ingressi gratuiti nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città.

Tra gli eventi speciali le visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143, durante le quali guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, fornendo approfondimenti sulla sua storia millenaria.

Le visite, gratuite con prenotazione obbligatoria attraverso il numero 060608, (le prenotazioni saranno aperte giovedì 30 aprile alle ore 16), promosse da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si svolgeranno in lingua italiana in quattro turni da massimo 30 partecipanti ciascuno, con partenze alle ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30, per una durata di circa 75 minuti.

Saranno aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio (dalle 7.00 alle 20.00), con il Museo della Forma Urbis (dalle 10.00 alle 19.00 – ultimo ingresso alle 18.00- Ingressi viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4); l’Area Sacra di largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 ultimo ingresso ore 18.00), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19.00, ultimo ingresso ore 18.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09.00 – 19:15, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Si potranno inoltre visitare i Musei Capitolini; i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; il Museo dell’Ara Pacis; la Centrale Montemartini; il Museo di Roma a Palazzo Braschi; il Museo di Roma in Trastevere; la Galleria d’Arte Moderna; i Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca e Casino dei Principi); il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; il Museo Napoleonico; il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; il Museo di Casal de’ Pazzi; il Museo delle Mura; la Villa di Massenzio.

A ingresso gratuito anche alcune esposizioni temporanee nelle sedi del Sistema Musei di Roma Capitale. Tra queste a Palazzo Caffarelli, “Vasari e Roma“, alla Pinacoteca il progetto espositivo “Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva“, nelle sale di Palazzo Clementino “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini“, la mostra “Constantin Brâncu¿i. Le origini dell’Infinito” al Museo dei Fori Imperiali.

Fanno eccezione alla gratuità (ingresso a tariffazione ordinaria, con tariffa ridotta per i possessori della MIC Card): ETTORE SCOLA – Non ci siamo mai lasciati, IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, Bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia, Circo Maximo Experience e gli spettacoli del Planetario.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su museiincomuneroma.it e sovraintendenzaroma.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.