Il “Natale di Roma” di Elon Musk: un milione di dollari per gli scavi e il 3D

Non è la prima volta che il miliardario statunitense volge lo sguardo verso le rovine della Città Eterna, ma questa donazione consolida un rapporto ormai sistematico tra l’imprenditore e la storia romana.

Con quest’ultimo contributo, la somma totale donata da Musk negli ultimi due anni per la causa archeologica sale a circa 4 milioni di dollari.

Risorse dirette “sul campo”

A differenza di grandi sponsorizzazioni istituzionali, lo staff di Musk sottolinea come questi fondi siano destinati a chi opera concretamente tra i reperti. Le risorse verranno distribuite tra:

Archeologi e restauratori: per il sostegno diretto ai cantieri di scavo.

Università e Istituzioni: sia in Italia che nei Paesi del bacino del Mediterraneo che un tempo formavano l’Impero.

Ricerca specialistica: per finanziare gruppi di studio impegnati nell’analisi della civiltà romana.

Tecnologia al servizio del passato

Un punto cardine della donazione riguarda l’innovazione. Musk, coerentemente con il suo profilo tecnologico, ha espresso la volontà di sostenere la documentazione digitale. Parte dei fondi sarà infatti utilizzata per:

Scansioni e mappature 3D di monumenti e siti archeologici.

Progetti di conservazione basati su modelli digitali ad alta precisione.

Interventi di restauro supportati da tecnologie di ultima generazione.

“Expandere Coscientiae Lumen”

Il legame tra Musk e l’archeologia romana si era già palesato lo scorso ottobre, quando l’imprenditore aveva donato un milione di euro per il programma “Expandere Coscientiae Lumen”.

Il nome del progetto riflette la filosofia di Musk: sostenere la cultura classica come pilastro per l’espansione della conoscenza umana.

Sebbene la sua figura sia oggi fortemente legata alla politica americana, questo impegno filantropico oltreoceano sembra voler tracciare un ponte ideale tra le conquiste ingegneristiche dell’antichità e le sfide del futuro.

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