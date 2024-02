Aree ludiche, inaugurato parco giochi riqualificato a via Lemonia

L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale Sabrina Alfonsi ha inaugurato l’area ludica di Via Lemonia al parco degli Acquedotti nel municipio VII dopo i lavori di completa riqualificazione.

Con gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Dipartimento Tutela Ambientale tutta l’area gioco è stata dotata di nuova pavimentazione antitrauma e di prato sintetico, sono stati sostituiti gli elementi non più a norma della struttura complessa come la corda di salita e il ponte in corda, rinnovate le panchine deteriorate e riverniciate le strutture in legno.

“ Grazie al lavoro di progettazione del Dipartimento Tutela Ambientale sono 83 le aree ludiche riqualificate o realizzate ex novo dalla fine del 2021 in tutti i municipi. Una serrata programmazione che prevede prossimi interventi di riqualificazione delle aree gioco a Parco Sinisgalli nel municipio VI, al parco di Piazza dei Consoli nel municipio VII, al Parco Nicholas Green nel municipio XIII e nell’area verde di via Achille Tedeschi nel municipio IV.

Proseguiamo il lavoro per rendere più accoglienti parchi e giardini in tutta la città anche con aree ludiche curate, sicure e inclusive che contribuiscono a migliorare la socialità e la qualità della vita dei quartieri e delle quali c’è una domanda sempre più diffusa” ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.