ASL Roma 3, attivo in via Lupatelli il secondo Centro antifumo

Rafforzare la lotta al tabagismo sul territorio e offrire un supporto concreto a chi vuole smettere di fumare.

Con questo obiettivo, nella ASL Roma 3 è operativo un secondo Centro Antifumo, attivato all’interno della UOC Salute e Dipendenze di via Lupatelli 7, a Roma.

La nuova struttura si affianca a quella già presente a Ostia, nei locali del Centro Vaccinale sul Lungomare Toscanelli, attiva dal 2025.

Orari e modalità di accesso

Il Centro Antifumo di via Lupatelli accoglie i pazienti il martedì mattina, dalle 9.30 alle 13.30, per le prime visite, che avvengono tramite prenotazione CUP.

Il martedì pomeriggio, dalle 14 alle 15, è invece dedicato ai controlli successivi alla prima valutazione.

Per avviare la procedura di prenotazione è possibile scrivere all’indirizzo email centro.antifumo2@aslroma3.it: agli utenti verrà inviato un modulo da presentare successivamente ai ReCUP aziendali.

L’efficacia dei Centri Antifumo

I dati confermano l’importanza di servizi dedicati alla disassuefazione dal fumo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, chi si rivolge a un Centro Antifumo aumenta dell’84% le probabilità di riuscire a smettere, grazie al supporto di personale specializzato e a percorsi integrati che combinano terapie farmacologiche e sostegno psicologico e comportamentale, individuale o di gruppo.

Numeri che trovano riscontro anche nell’esperienza del Centro Antifumo di Ostia: nel 2025 sono stati accolti circa 50 utenti in prima visita, effettuati 298 accessi successivi per percorsi terapeutici strutturati e registrati 234 contatti tra mail, telefonate e messaggi.

Chi chiede aiuto per smettere di fumare

“La fascia di età tra i 50 e i 65 anni è quella che mostra maggiore motivazione ad abbandonare il fumo, con una buona presenza anche di over 65”, spiega Patrizia Grammatico, referente del Centro Antifumo di Ostia della ASL Roma 3. “Eppure, sul nostro territorio l’abitudine al fumo è più diffusa tra i 18 e i 34 anni, soprattutto tra gli uomini, e riguarda spesso persone con bassa scolarità e difficoltà economiche. Solo il 20% dei fumatori ha tentato di smettere”.

Secondo i dati del sistema di sorveglianza PASSI, nel triennio 2022-2024 il 27% della popolazione adulta della ASL Roma 3 è composta da fumatori. A sei mesi dall’inizio di un percorso di disassuefazione, il 17% è riuscito a smettere.

Tra chi fuma, il 22% consuma esclusivamente sigarette tradizionali, il 4% utilizza altri dispositivi e il 6% alterna sigarette e dispositivi elettronici.

Un supporto anche per chi ha già smesso

“Il nuovo servizio di via Lupatelli si rivolge a tutti i fumatori, ma anche a chi soffre di patologie fumo-correlate, per i quali smettere rappresenta un supporto fondamentale al percorso terapeutico”, spiega la dottoressa Paola D’Amato, specialista in farmacologia e tossicologia e referente del Centro. “Seguiamo anche chi ha smesso autonomamente ma fatica a mantenere l’astinenza, accompagnando l’utente nelle fasi di preparazione, cessazione e mantenimento”.

I benefici della cessazione

Smettere di fumare comporta benefici significativi anche per chi ha già sviluppato malattie correlate. “Chi smette dopo un infarto riduce del 50% il rischio di un nuovo evento”, sottolinea ancora Patrizia Grammatico. “Diminuiscono inoltre i rischi di infertilità, aborto spontaneo, parto prematuro o basso peso alla nascita. Non fumare significa anche proteggere i familiari e le persone vicine dai danni del fumo passivo”.

Con l’apertura del nuovo Centro Antifumo di via Lupatelli, la ASL Roma 3 amplia dunque la propria rete di prevenzione, puntando su informazione, supporto specialistico e presa in carico continuativa per contrastare una delle dipendenze più diffuse e dannose per la salute pubblica.

