Aspetti tanto un taglio dell’erba dalle sedi stradali e poi ottieni sporcizia dappertutto

A margine della seduta di Commissione Lavori Pubblici del 28 luglio 2023 in V municipio abbiamo sollevato il problema del taglio dell’erba dalle sedi stradali agli unici due commissari in presenza F. Piattoni e David Di Cosmo.

Un problema serio che crea uno stato di pericolo alla viabilità quando raggiunge l’erba altezze tali da diminuire la visibilità degli autisti in caso ad esempio di inversione di marcia con immissione su altra carreggiata e questo vale per situazioni come viale della Primavera a Centocelle o viale Giorgio De Chirico a Tor Sapienza o come nel quartiere di Tor Tre Teste. Ebbene finora in tutti i casi, come segnalano i cittadini nelle chat di quartiere, sono stati affrontati con lavorazioni che lasciano a dir poco perplessi tanti sono i rifiuti sminuzzati e svolazzanti che restano dopo i tagli programmati e che formano un soffice tappeto fatto di stoppie e residui di carta e plastica.

Una situazione, ha ammesso il presidente del Consiglio Di Cosmo, che mi è stata segnalata da numerosi cittadini oltre che ad averlo accertato di persona, sia in via Viscogliosi a Tor Tre Teste e sia su viale De Chirico. Queste strade sono in carico al Dipartimento comunale, ma ciò non toglie che, come Municipio ci si debba attivare sul fronte della sicurezza. Si tratta quindi di procedere al taglio prima che la vegetazione incida sulla visibilità e questo almeno nei punti più pericolosi di alcune strade come appunto quelle citate. Inoltre ha concluso Di Cosmo c’è da verificare se la rimozione dei rifiuti triturati e disseminati sul terreno debba essere essere a carico della società vincitrice dell’appalto per il taglio. Una cosa è certa, viste anche le segnalazioni che arrivano dai cittadini: questi rifiuti non possono comunque dissolversi da soli, qualcuno deve toglierli.