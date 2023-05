Assemblea Capitolina approva l’acquisto di 199 immobili per case popolari

L’Assemblea Capitolina ha approvato il 3 maggio 2023 una delibera che autorizza il Campidoglio ad acquistare un ‘pacchetto’ di 199 unità immobiliari dall’Inps, da destinare a Edilizia residenziale pubblica, per 15,6 milioni di euro.

Si tratta, in particolare, di 120 appartamenti più 18 cantine e 61 garage e posti auto, nelle zone di Magliana, Torrino e Don Bosco.

“Roma Capitale torna a investire in nuove case popolari – ha affermato l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi commentando il voto dell’Aula sulla delibera di sua competenza – e lo fa in modo innovativo: anche in ottica ‘ecologica’, dove possibile investiremo in immobili già costruiti, compreremo da operatori privati, o pubblici, o da altri enti. Questo ci consentirà di andare avanti più spediti con le assegnazioni. Nei prossimi mesi assegneremo una casa a 120 famiglie romane“.