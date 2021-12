Atletica Villa De Sanctis in festa

Domenica 12 dicembre 2021 in un noto ristorante di Roma si è svolta la festa per i soci sociale dell’Atletica Villa De Sanctis (VDS.)

L’Atletica Villa De Sanctis è uno dei gruppi sportivi più numerosi ed importanti nel territorio del V Municipio di Roma Capitale. Gli atleti sono fieri di portare lungo, le strade d’Itala e del mondo il logo del territorio d’appartenenza.

All’evento hanno partecipato il Presidente della società sportiva Adalberto Sabatella i membri del direttivo e un centinaio di soci, molti con i propri famigliari, e figli.

La festa tradizionale di fine anno, utilizzata da tutti i Gruppi e Società Sportive, con l’idea innanzitutto di gustare un ottimo cibo in tutta tranquillità, ma anche per socializzare e conoscere reciprocamente i famigliari degli amici atleti.

Nell’occasione vengono consegnati premi agli atleti/e in base ad una classifica delle gare fatte durante l’anno e le prestazioni ottenute.

Nell’appuntamento di quest’anno oltre alla consegna ai presenti di una targa ricordo dei 20 anni della fondazione del VDS, c’è stato l’onore di avere come ospite Mauro Caliste Presidente del V Municipio di Roma Capitale.

Il Presidente Caliste nel suo breve massaggio ha dimostrato ancora una volta capacità, competenza e sensibilità, affermando che lo sport è nello suo cuore, e che farà del tutto per valorizzare tutte le discipline sportive, in quanto lo sport ha chiarito il Presidente è vita. Caliste ha informato che a breve 40 associazioni del V Municipio daranno vita ad una giornata dello sport.

Quella del 12 dicembre per i soci del VDS è stata una giornata particolare, vissuta in pieno relax da tutti i presenti. Non è mancato nulla, il Presidente Adalberto è riuscito a premiare tutti i bambini/ragazzi presenti, e a far dilettare i grandi con una deliziosa musica.