Attenti regà, arrivano i grandi…

Qualche anno fa, un condòmino dei palazzi adiacenti a largo Terzo Millennio, che poi è il sagrato piazzale della chiesa di Dio Padre Misericordioso a Tor Tre Teste, ha lanciato ad una comitiva di ragazzi rumorosi, che sostavano nell’area, una bottiglia piena d’acqua. Un oggetto del genere lanciato da un balcone può essere pericoloso, ha testimoniato l’assurdo nervosismo delle persone.

Nel fine settimana scorso, un uomo armato di pistola e coltello in via Francesco Tovaglieri. L’allarme è partito dai condomini dei palazzi adiacenti che avevano notato un uomo che mostrava il calcio di una pistola nella cinta e un coltello in mano. Dopo l’allarme, l’arrivo dei Carabinieri. Un uomo di 29 anni, albanese, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato. L’uomo, era già sottoposto alla libertà vigilata e era già in cura per problemi di droga.

Tutte le sere, prima dell’imbrunire, dei bambini e qualche adolescente giocano a pallone sul sagrato-piazzale della chiesa di Dio Padre Misericordioso ,in largo Terzo Millennio. Non ci sono solo i ragazzi che fanno la solita partitella, ci sono anche bambini e bambine con la bicicletta, ci sono mamme e papà seduti sulla lunga panchina di marmo, ci sono delle persone anziane. E’ chiaro che non regna il silenzio in quelle ore, è evidente che la palla sbatte sul muro e sul cancello carrabile della chiesa. Don Enrico, parroco della chiesa, un paio di sere fa ha chiesto ai “pallonari” di giocare in modo più urbano e ha ricevuto una replica da un bambino. Le successive parole di Don Enrico sono state: “non discuto con i bambini, lo posso fare solo con le persone adulte “.

Ieri sera un adulto, di un condomìinio di via Tovaglieri, ha avuto l’occasione di relazionarsi con i bambini, gli adolescenti, i ragazzi, le mamme del quartiere. Tor Tre Teste. Una partita di pallone “chiassosa” ha portato una pattuglia della Polizia a dover calmare gli animi accesi.

Il mondo, e la società, non sono più quelli del 1950, quando Pasolini giocava le partite di pallone con i ragazzi sui pratoni di Centocelle. I bambini e i ragazzi in quegli anni, quando vedevano l’adulto avvicinarsi usavano l’espressione: Attenti regà, arrivano i grandi. Grandi che venivano rispettati e anche temuti… Oggi non è così. Bravo Don Enrico nell’usare l’espressione sopra menzionata, sarebbe più bravo, a mio avviso, se facesse usare le strutture sportive sul retro della chiesa di Dio Padre Misericordioso a tutta quella gioventù che ha bisogno di scaricarsi, di trovare uno sfogo.