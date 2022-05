Martedì 24 Maggio 2022, ore 19.00 in via Ulisse Aldrovandi,16 (zona Parioli) nella Sala Italia, l’Associazione Pugliese di Roma organizza un incontro interessante in cui sarà presentato il libro Audrey Hepburn, immagine di un’attrice di Margherita Lamesta Krebel (Ed. Tabula Fati). Interverranno Gelasio Gaetani d’Aragona, Enrico Vanzina e Francesco Giorgino (presente in video-messaggio)

La presentazione sarà accompagnata da clip video in italiano e in inglese

Vino d’onore finale

A oltre novant’anni dalla sua nascita e a circa trenta dalla scomparsa, resta indelebile il ricordo della grande diva hollywoodiana, i cui personaggi rivelati magistralmente sullo schermo l’hanno consegnata alla Storia del Cinema. Stile, classe, talento, Audrey Hepburn è tutt’oggi un emblema e un faro acceso sull’Universo Cinema e Moda. Dopo un tour di presentazioni su territorio nazionale, al fianco d’intellettuali e accademici del calibro di Francesco Giorgino (TG1), Enrico Magrelli (RAI Radio3), Stefano Dominella (Gattinoni), Andrea Minuz (Università La Sapienza), Patrizia Calefato (Università A. Moro – Bari), Mariano Sabatini (La7 e RAI) e Massimo Nardin (Università LUMSA), due premi – UNPLI Autore Emergente 2018 e San Tommaso d’Aquino 2018 – di cui uno internazionale patrocinato dall’UNICEF – l’attenzione, tra gli altri, di TG1, TG5, Rai Radio 3, SKY Cinema, Radio Vaticana, Corriere della Sera, Il Messaggero, La Gazzetta del Mezzogiorno, Confidenze, Panorama e i ringraziamenti del Cardinale Gianfranco Ravasi e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’autrice torna a parlarci della prima influencer della storia della comunicazione.