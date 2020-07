Auto usata: quali sono i modelli più ricercati a Roma?

Il mercato delle auto usate è sempre in fermento. Con le giuste precauzioni ed una ricerca oculata ed attenta, è possibile trovare delle auto usate Roma davvero molto convenienti.

Ma quali sono i modelli più ricercati nella Capitale? Ecco un elenco dei modelli più richiesti dagli automobilisti capitolini.

Fiat 500 L

Uno dei modelli più presente tra le strade di Roma è la Fiat 500 L. Presentata nel 2012 dalla casa automobilistica torinese, la Fiat 500 L è un monovolume perfetto per le famiglie e per chi ha bisogno di molto spazio nella propria auto. Questo modello di Fiat offre una grande capacità del bagagliaio, con una capienza di 412 litri.

L’abitacolo è molto spazioso, grazie anche al divano posteriore scorrevole ed alla plancia che si ispira alla Fiat 500. La Fiat 500 L è stata presentata in poche versioni tra cui la versione benzina 1.4 – 16 valvole con 95 cavalli – e la versione MultiJet da 95 cavalli ed il 1.6 da 120 CV.

Peugeot 308

Passiamo ora ad un’automobile molto amata dai più giovani. Stiamo parlando della Peugeot 308 che ha fatto breccia nei cuori dei giovani automobilisti capitolini. Nell’ultimo restyling della casa francese sono stati inseriti nuovi fendinebbia più efficienti ed eleganti. Inoltre la Peugeot 308 presenta una dotazione di luci diurne a led e l’amato schema dell’i-Cockpit di prima generazione arricchito dalla funzione Mirror Screen compatibile con i dispositivi Mirror Link, Android Auto e Apple CarPlay.

Presente, inoltre, il nuovo sistema 3D Connected Navigazione con Peugeot Connect ed i comandi vocali. Una vettura che vanta ottime doti dinamiche e comfort tipico della casa francese. La guida è fluida e veloce e gli innesti rapidi e fluidi.

Una vettura che dà sempre al guidatore una sensazione di controllo che restituisce confidenza in tutte le situazioni. Nel traffico, inoltre, è possibile utilizzare il sistema di Start&Stop che nella casa francese Peugeot è praticamente impercettibile, capace di spegnere il motore quando si è ancora in movimento sotto i 20 km/h e di riavviarlo senza vibrazioni.

Volkswagen Tiguan

Passiamo ora ad una vettura tedesca, la Volkswagen Tiguan. Stiamo parlando di un suv con un abitacolo ben rifinito dove spicca il primo cruscotto interamente digitale (Active Info Display) di serie con gli allestimenti più alti. Un’automobile perfetta per una famiglia visto che dispone di tanto spazio interno grazie al divano scorrevole. Per quanto riguarda la guida, la Volkswagen Tiguan offre una tenuta di strada elevata che rende la guida facile e piacevole.

La versione più ricercata è la Volkswagen Tiguan 1.5 TSI da 150 CV. Un consiglio è di cercare la versione con il cambio DSG che è perfetto per una guida rilassata anche su strade dissestate. Il bagagliaio è molto ampio, così come l’abitacolo. Le finiture sono realizzate con cura e con materiali di primissima qualità. Inoltre, come detto in precedenza, ci troviamo di fronte ad una vettura facile da guidare e precisa nelle traiettorie.

A.D.M.