“Balconi per Roma” al via il Concorso di progettazione

“Balconi per Roma” è il concorso promosso dal Festival del Verde e del Paesaggio, appuntamento annuale in programma il primo fine settimana di aprile a Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Parco pensile.

La tredicesima edizione si svolgerà il 5 – 6 – 7 aprile 2024. Il concorso è rivolto architetti, paesaggisti, agronomi, designer, artisti e creativi di qualsiasi nazionalità, per l’ideazione, progettazione e realizzazione di un balcone.

Il Festival crede fortemente che il giardino, a prescindere da forma e dimensione, sia il campo di sperimentazione della propria visione del mondo e non un universo in miniatura o rifugio dalla realtà. L’edizione 2024 del concorso chiede di trasformare il balcone in una installazione creativa.

Il balcone è la soglia simbolica tra interno ed esterno, un confine aperto dove incontro, scambio, rappresentazione e narrazione si congiungono. I balconi sono vere e proprie stanze all’aperto, regalano frammenti di paesaggio che mutano con le stagioni, incoraggiano diversi modi di abitare e coabitare, stimolano nuove abitudini.

Progettati da architetti e paesaggisti o da artisti e creativi, i candidati dovranno proporre la trasformazione del balcone in un palcoscenico ispirato da una occasione privata o dai grandi temi di attualità, con memoria storica o immaginazione fantastica, legato a viaggi, arte, cinema, musica, libri o tendenze, che rifletta l’identità e i valori di chi lo abita. Microambienti con o senza vegetazione, giocosi, ecologici, colorati, capaci di diventare il manifesto di un nuovo stile di vita, sostenibile e rispettoso, il contributo personale all’interpretazione del mondo.

I partecipanti possono iscriversi singolarmente o in gruppo inviando una proposta originale a segreteria@festivaldelverdeedelpaesaggio.it unitamente alla Scheda di Adesione compilata in ogni sua parte, scaricabile dal sito www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it .

L’organizzazione del Festival provvederà alla pubblicazione dei risultati sul sito web ufficiale entro il 10 marzo 2024.

L’inaugurazione dei Balconi è prevista per il giorno 5 aprile 2024 contestualmente all’apertura del Festival.

Tutte le informazioni nel dettaglio