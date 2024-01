Al Teatro Ivelise in Via Capo d’Africa 8/12 (Colosseo) Roma alle ore 18.00 di sabato 10 febbraio 2024 l’associazione Vox in Arte presenta: Bassi all’Opera, scorribande nel Melodramma con Andrea Bergamelli – Augusto Chiri, violoncelli – Gennaro Frezza – Michele Palmiero, contrabbassi.

