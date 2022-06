Basta con lavori come quello di viale della Primavera

In questi giorni nel Municipio V c’è stato un discreto impulso al taglio dell’erba, nei parchi nelle aree verdi e in quelle stradali. Tuttavia non possiamo di certo dire che questi lavori vengano fatti a “regola d’arte”.

E innanzitutto vorremo sapere se questi vengono eseguiti attraverso il Servizio Giardini di cui conosciamo bene la carenza numerica degli addetti e dei mezzi a disposizione, oppure, come nel caso di viale della Primavera, effettuati attraverso il ricorso ad imprese private.

Ovviamente un risultato simile non trova in nessun caso una giustificazione, ma ancora meno se questi lavori fossero stati eseguiti con il ricorso a privati e quindi pagati cash.

IL VIDEO