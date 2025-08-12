Beccato al bancomat con una carta rubata: 20enne somalo fermato in piazza dei Cinquecento
A suo carico è scattata anche una denuncia per ricettazione, in relazione al possesso della carta rubata
Si aggirava con fare sospetto nei pressi di un ATM in piazza dei Cinquecento, attirando l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale. I militari hanno deciso di avvicinarlo e approfondire il controllo, chiedendo supporto a una seconda pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia Centro.
Il giovane, un cittadino somalo di 20 anni, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti, stava tentando di effettuare un prelievo con una carta di credito che, dagli accertamenti immediati, è risultata rubata. Il bancomat è stato sequestrato.
Quando i militari hanno chiesto i documenti, il ragazzo ha cercato di sottrarsi all’identificazione, divincolandosi con forza e fornendo false generalità. Alla fine, è stato comunque identificato in maniera certa e condotto in caserma.
Ora si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gravemente indiziato dei reati di indebito utilizzo di carta di credito, false attestazioni a pubblico ufficiale e resistenza. A suo carico è scattata anche una denuncia per ricettazione, in relazione al possesso della carta rubata.
