Befana, Benvenuti (Ecoitaliasolidale), il 6 gennaio arriva la “Vecchina Ecologista”

“La tradizionale vecchina ecologista che preferisce viaggiare trasportata su una scopa piuttosto che inquinare l’ambiente, tanto cara ai bambini per i doni che lascia sotto la cappa delle case, può diffondere anche un messaggio di sensibilità’ ambientale ai più giovani”.

È l’invito che lancia Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologista, Ecoitaliasolidale.

“Invitiamo pertanto anche quest’anno i genitori a diffondere attraverso la festa della Befana la nostra iniziativa ”Difendiamo l’ecosistema giocando” utilizzando il più possibile giocattoli con prodotti che si trovano in natura come il legno o comunque materiali di recupero e che si possono riciclare, senza diventare immediatamente rifiuto. L’invito è’ di regalare giochi o videogiochi progettati per insegnare la difesa della natura, l’ambiente e la salvaguardia degli animali che rischiano l’estinzione o il facile abbandono in strada. Mettendo al bando ogni gioco violento o composto da materiale non conforme alle leggi vigenti che in alcuni casi puo’ risultare pericoloso o nocivo per la salute dei bambini. Utilizzando sempre meno giochi con enormi imballaggi, considerando come la produzione di RSU (Rifiuti Solidi Urbani) in Italia è valutata più di 30 milioni di tonnellate l’anno, di questi, oltre un terzo in peso e la metà in volume, sono costituiti da imballaggi. Incartiamo poi i regali con semplice carta riciclata che si produce dai maceri di carta già usata anziché dalla cellulosa delle piante, senza quindi comportare l’abbattimento di altri alberi”.

“La nostra iniziativa ha duplici aspetti, di sicurezza, di legalità, a difesa dell’ambiente e contribuisce a diffondere la cultura e l’educazione ambientale soprattutto fra i giovanissimi che sono fortemente attratti dai simboli delle festività e che attendendo il 6 gennaio, nella giornata dell’Epifania, i doni che verranno portati dalla tradizionale Befana”.