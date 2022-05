Bella giornata di sport presso la A.S.D. Arco Sport Roma

È stata una splendida giornata di sport, domenica 24 aprile presso la A.S.D. Arco Sport Roma nell’Impianto Sportivo Comunale “A. Bracaglia” in via Rolando Lanari 1 a Tor Tre Teste dove si è svolta una giornata di prove GRATUITE.

Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 i Tecnici Federali della società si sono prodigati sul campo per far scoccare le prime frecce ai ragazzi dai 9 anni e per far loro provare delle grandi emozioni, usando perla prima volta l’arco immersi nella natura.

Ricordiamo che presidente di Arco Sport Roma è l’olimpionico di Rio 2016 Sante Spigarelli,a cui si deve anche la realizzazione dell’impianto di tiro con l’arco di via Lanari tra Tor Tre Teste e Torre Maura.

La storia gloriosa di questa società si puàò leggere a questo link http://www.arcosport.org/chi-siamo-2/la-nostra-storia/

La A.S.D. Arco Sport offre agevolazioni per Corsi di Avviamento all’Agonismo

Sia corsi aperti all’agonismo paraolimpico

Maggiori info sui corsi qui

http://arcosport.org/corsi