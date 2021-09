Benedetto da Norcia: protesta degli studenti contro l’orario scolastico

Dopo le proteste di ieri, a cui si riferiscono le immagini, gli studenti delle classi terze e quarte del liceo Benedetto da Norcia oggi non sono entrati a scuola.

Hanno protestato in largo Agosta contro il tipo di scaglionamento dell’orario adottato dal Consiglio di Istituto (per le norme anti Covid) e che entrerà in vigore lunedì 4 ottobre.

Studenti e genitori chiedono che l’orario definitivo (entrata alle h 9:40 per le classi terze e quarte, con uscita h 14:40 che, per alcune classi può essere anche alle h 15:30) sia rivisto.

La loro proposta è che l’entrata per le classi del triennio sia alle 8:00 e per quelle del biennio alle 9:40, «così come sta avvenendo nella gran parte dei licei romani».

Fanno notare come l’orario deliberato penalizzi in modo particolare le classi terze e quarte alle quali è già richiesto un maggior carico di lavoro con l’introduzione di nuove materie disciplinari (proprie del triennio) ed il conseguente aumento delle ore di lezione e con sabato in presenza dalle 8 alle 13, con una una riduzione delle ore disponibili per lo studio pomeridiano, anche per via dei tempi di spostamento verso casa.