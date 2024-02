Bentornata Gardensia 2024 a Centocelle 

“Scegli Gardensia, il fiore della lotta alla sclerosi multipla. Con il tuo contributo garantirai i servizi e sosterrai la ricerca AISM. Già da ora è possibile prenotare le proprie piantine di gardenia e di ortensia, per non rimanere senza! A fronte di una donazione minima di 15 euro l’una, con un SMS 331.7565144 Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore noi ci siamo! Passa a trovarci!”

C0sì l’Associazione Guardie per l’Ambiente OdV che si ritiene onorata di partecipare in questa importante missione e che aspetta i generosi cittadini di Centocelle e non solo domenica 10 marzo 2024 ore 10.00 in piazza di San Felice da Cantalice,

RICERCA VOLONTARI 2024

Guardie per l’Ambiente cerca volontari che possano dare un aiuto nelle varie attività di tutela ambientale, nel sociale, e di protezione civile. Le attività possono essere svolte in base alla propria disponibilità e orari sia diurni che serali (sono anche su richiesta di vari enti con orari specifici e turnazioni).

“Metti in campo le tue passioni e esperienze – invita Manuela Malaggese -. Essere volontario del nostro gruppo significa condividere gli ideali della OdV partecipando seriamente a pieno titolo. Noi ci siamo e ti aspettiamo: tu ci sei? Email per colloquio: guardieambientegpa5odvroma@gmail.com

5X1000

Rendi la tua dichiarazione solidale e semplice. Dona il tuo cinque per mille CODICE FISCALE 97454590585. A te non costa nulla per noi – assicurano all’associazione Guardie per l’Ambiente OdV – ha un grande valore. Sostieni le nostre attività per acquistare mezzi e nuove attrezzature. Aiutaci a rendere sempre piu’ efficiente la nostra associazione cerchiamo anche sponsor e donatori sostenitori per un mezzo pick up autocarro al trasporto persone, materiali, e per interventi emergenziali.

