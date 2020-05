Benvenuti-Salce: “Roma aiuta Roma. Ma non troppo”

“Continuano restringenti nei confronti dei cittadini con le disposizioni governative in vigore, però la burocrazia e l’organizzazione degli aiuti alle famiglie rimane sempre più

difficoltosa.

I “Buoni pasto Roma Aiuta Roma”, i buoni distribuiti per chi è in difficoltà non vengono accettati in tutti i supermercati, ad esempio della zona Marconi, nell’XI Municipio della Capitale, come lamentano numerosi cittadini.

Infatti all’ingresso degli esercizi commerciali si possono trovare cartelli che indicano come “Questo esercizio commerciale non è abilitato al ritiro dei buoni pasto Roma Aiuta Roma” e pertanto è sempre più difficile utilizzare tali aiuti e ricercare alternative nel medesimo quartiere o comunque intorno la propria abitazione, come da

disposizioni adottate con Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri.

Si chiede pertanto di mettere in condizioni i cittadini che dopo mille

difficoltà finalmente hanno ottenuto i “buoni pasto” a poterli almeno utilizzare”.

È quanto dichiarano in una nota Piergiorgio Benvenuti e Giuliana Salce, rispettivamente Presidente e Responsabile per il Lazio del Movimento Ecoitaliasolidale.

