In occasione della XVI Edizione dicembre. Arte, l’Associazione Culturale La Farandola propone: I manga: una forma d’arte che parte da molto lontano, dove sarà possibile immergersi nel mondo dei fumetti giapponesi.

Questa forma d’arte, attualmente resa nota grazie all’avvento delle piattaforme digitali e alla diffusione di internet, ha origine nel lontano 1600. In passato, il termine manga non corrispondeva all’attuale significato di fumetto, bensì a uno stile utilizzato per descrivere le immagini presenti sulle mura dei templi. I manga, ad oggi, rappresentano un fenomeno culturale di grande rilevanza, che ha conquistato e affascinato lettori di tutte le età. Uno dei motivi principali di successo è l’ampia varietà di generi e stili artistici che si succedono. La cultura del fumetto ha la capacità di intrattenere, ispirare e connettere le persone con storie coinvolgenti. Attraverso questa mostra, lo scopo è quello di diffondere la conoscenza e l’apprezzamento del mondo del fumetto.

Venerdì 15 dicembre alle ore 18:30 il pubblico potrà scoprire all’interno della galleria espositiva un percorso dedicato allo sviluppo di un genere di fumetto che fonde illustrazioni e testo per raccontare storie che appassionano molti lettori.

Associazione Culturale La Farandola

Biff fumetti in biblioteca – I Manga: una forma d’arte che parte da lontano

Inaugurazione: venerdì 15 dicembre alle ore 18:30

Dal 15 al 30 dicembre 2023

Orario di apertura: 15: 30 – 19:00 (giorni di chiusura 24 – 25 – 26)

Ingresso libero

Contatti: 331.2822212 – 347.6674620 – 06.25209505

Email: info@lafarandola.net