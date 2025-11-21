Black point San Basilio: dal 27 novembre tornano i doppi sensi di marcia

Da giovedì 27 novembre una piccola rivoluzione viaria attende gli automobilisti del quadrante nord-est.

Il tratto di via Nomentana compreso tra via Diego Fabbri e via del Casale di San Basilio/via Casal Boccone tornerà finalmente a doppio senso di marcia, dopo mesi di modifiche e sperimentazioni che avevano creato non pochi disagi ai residenti e a chi attraversa quotidianamente la zona.

Il ripristino del doppio senso riguarda anche via del Casale di San Basilio, parte di un intervento più ampio che punta a mettere in sicurezza uno degli incroci considerati tra i più critici: quello tra via Nomentana, via di Casal Boccone e via del Casale di San Basilio.

A darne l’annuncio è stato l’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè, che ha spiegato come il cambio di viabilità sia il frutto di un lavoro tecnico articolato.

«L’intervento – sottolinea – ha richiesto la modifica degli impianti semaforici agli incroci Nomentana-Casale San Basilio e Casale San Basilio-Buazzelli, l’adeguamento della segnaletica e la realizzazione di una cordolatura fisica su via Nomentana».

Tra le misure principali individuate per “addomesticare” l’incrocio più temuto della zona:

il ripristino della direzione GRA su via Nomentana;

il ritorno alla direzione Tiburtina su via del Casale di San Basilio;

l’adeguamento dei semafori e della segnaletica;

un intervento di moderazione del traffico attraverso nuova cordolatura nell’area più a rischio dell’incrocio.

Una soluzione che, secondo l’assessore, mette insieme “sicurezza stradale e vivibilità del quartiere”, con l’obiettivo di ridurre le cause degli incidenti che hanno reso quell’intersezione una delle più pericolose del Municipio.

Patanè ha infine ringraziato comitati di quartiere, presidenti di Municipio e consiglieri «per l’interlocuzione proficua che ha permesso di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle della mobilità cittadina».

