Blitz anti-droga al Quarticciolo: 4 arresti, droga nei gazebo e 12mila euro di multe

Quarticciolo sotto assedio. Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio, puntando dritto al cuore dello spaccio e della microcriminalità che da tempo affligge il quartiere.

L’operazione, articolata e mirata, segue le linee tracciate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il blitz si è concentrato tra i lotti condominiali del Quarticciolo, noti per essere un vero e proprio labirinto urbano dove la droga viaggia nascosta in pertugi, cassette elettriche e sotto i gazebo.

Proprio lì, sotto i pilastri di uno di questi rifugi improvvisati, i militari hanno sorpreso un uomo mentre prelevava dosi già pronte per la vendita. Il risultato? 40 dosi di cocaina e crack sequestrate in un solo colpo.

Ma non è finita. Grazie alla conoscenza capillare del territorio e a perlustrazioni mirate, i Carabinieri hanno rinvenuto altre 126 dosi di cocaina, 26 di crack e ben 300 di hashish, nascoste in vari punti del quartiere.

Nel complesso sono quattro le persone arrestate in flagranza, tutte colte sul fatto durante le cessioni di droga. Altre due persone sono state denunciate: un uomo evaso dai domiciliari, scoperto grazie al segnale del braccialetto elettronico, e un altro trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Non solo droga: i controlli si sono estesi anche alla viabilità. Le pattuglie hanno elevato multe per un totale di oltre 12.000 euro per violazioni al Codice della Strada. E durante i controlli, è stato anche fermato un uomo alla guida di un motociclo risultato rubato, che è stato denunciato per ricettazione.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

