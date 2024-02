Blitz della Polizia Locale di biciclette abbandonate (o smontate dai ladri): rimosse le prime 23

Tante segnalazioni, soprattutto negli ultimi mesi, al centralino dei vigili: «Abbiamo delle vecchie biciclette abbandonate sotto casa da tanto tempo, chi possiamo chiamare, non potete aiutarci voi?» Anche questo, assieme ai sacchetti di rifiuti e alle strade colabrodo, ai monopattini parcheggiati sugli alberi e ai muri sporchi, per i cittadini di Roma è degrado. Tanti tasselli che, combinati assieme, compongono scorci spiacevoli e, sembra, irrecuperabili.

Finalmente però qualcosa si muove. Dove grazie alla Polizia Locale di Roma Capitale alcune delle due ruote ormai abbandonate da tempo sono state rimosse. In particolare gli agenti del I Gruppo Centro Storico, sulla base di diverse segnalazioni ricevute, hanno recuperato 23 bici nell’ambito di un’operazione a tutela del decoro urbano e dell’ambiente eseguita su più di una quindicina di strade del centro: mezzi a due ruote, con tanto di catene, che giacevano arrugginite alle intemperie.

Tali operazioni proseguiranno nei prossimi giorni in altre strade dove si registra il fenomeno. “I mezzi in stato di abbandono, saranno convogliati presso gli idonei siti per il corretto smaltimento”, sottolinea la polizia locale.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati