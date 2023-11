Bollette: a Roma quest’anno si spenderanno 1.450 euro

Quanto spenderanno quest’anno le famiglie romane in bollette luce e gas? 1.450 euro; il dato arriva dall’analisi realizzata da Facile.it tenendo in considerazione le tariffe del mercato tutelato e i consumi dichiarati dagli utenti* residenti a Roma e provincia.

Sebbene il valore sia in calo rispetto al 2022, anno segnato dai maxi-rincari dell’energia, guardando più nel dettaglio si scopre che i prezzi di oggi sono ancora molto elevati; per la sola bolletta della luce, i romani quest’anno spenderanno, in media, circa 810 euro, vale a dire il 56% in più rispetto al 2019 quando, prima dell’arrivo della pandemia e dello scoppio della guerra in Ucraina, la spesa annuale era stata di appena 520 euro.

Per la fornitura di gas, invece, per il 2023 le famiglie romane dovranno mettere a budget, in media, circa 635 euro, vale a dire il 24% in più rispetto al 2019.

Con cifre così alte, risparmiare diventa un’esigenza per molte famiglie, ma non sempre è facile capire come farlo e anche la semplice lettura della bolletta spesso diventa un’impresa ardua. Proprio per risolvere questo problema prende il via da Roma l’iniziativa La bolletta spiegata facile, promossa da Facile.it in collaborazione con Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit e volto noto delle principali trasmissioni televisive a difesa dei consumatori. L’obiettivo è quello di insegnare a chi parteciperà all’incontro a leggere le bollette dell’energia elettrica e del gas, aiutandoli al contempo ad analizzare costi e consumi e a capire come ridurli.

L’evento, gratuito ma con disponibilità di posti limitata, si terrà sabato 11 novembre dalle ore 11.00 alle 13.00 presso il Facile.it Store di via Tiburtina (Via Tiburtina, 542).

Quali sono le voci che pesano di più in bolletta? Perché spendo così tanto per l’energia? Devo cambiare fornitore? Meglio una tariffa fissa o una indicizzata? Con la fine del mercato tutelato, rischio di rimanere senza fornitura? Queste alcune delle domande che troveranno risposta durante l’evento grazie ai preziosi consigli di Luigi Gabriele.

«Se non si hanno strumenti adeguati, a partire dalla capacità di leggere e capire le proprie bollette, scegliere il fornitore adatto diventa difficile» spiega Daniela Zancan, Managing Director Facile.it Store. «Non solo si rischia di sbagliare spendendo più del necessario, ma ci si espone anche al rischio truffe».

Truffe che, come emerso da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e lanciata in occasione della presentazione del progetto “Stop alle truffe”, in soli dodici mesi hanno riguardato ben 4 milioni di italiani, con un danno stimato in circa 1,2 miliardi di euro. Nel solo Lazio, i cittadini vittima di truffa o tentativo di frode nell’ambito delle bollette luce e gas sono stati circa 350.000.

«Le bollette sono ormai un incubo per molte famiglie. In 20 anni siamo passati da un periodo relativamente calmo con prezzi bassi e stabili, ad un vero e proprio dramma per far quadrare i conti. Capire come è composta la bolletta è il primo passo per fare scelte consapevoli, e questa è ormai una necessità per molti italiani.», spiega Luigi Gabriele. «Non dobbiamo concentrarci solo su quanto si paga, ma dobbiamo comprendere cosa paghiamo e quali sono le informazioni essenziali in bolletta. Bisogna acquisire queste competenze ed è per ciò che insieme a Facile.it abbiamo deciso di rivolgerci ai consumatori, fornendo loro gli strumenti per evitare di rimanere truffati o di sottoscrivere un contratto troppo oneroso.»

Per partecipare è necessario scrivere a bollettafacile@facile.it o registrarsi a questo indirizzo: https://go.facile.it/survey-consumerismo