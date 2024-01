Bonessio: Bene la riforestazione urbana a Roma

Esprimo soddisfazione in merito al cronoprogramma degli interventi di riforestazione urbana illustrati questa mattina in Commissione Ambiente. Ancora una volta grazie anche al contributo che, come Verdi-Sinistra, abbiamo dato e continuiamo a dare a questa coalizione di governo, l’Amministrazione Gualtieri dimostra nei fatti grande attenzione alle questioni che riguardano il raggiungimento degli obiettivi 2030 per la sostenibilità ambientale.

Con le opportunità fornite dal PNRR, a Roma quasi 500 mila nuovi alberi verranno messi a dimora entro il 2026, mentre altri 6.500 saranno piantumati per rimpiazzare gli abbattimenti dovuti a motivi di sicurezza e per ripristinare le alberature stradali.

Progettare e avere cura del verde urbano non significa soltanto contrastare l’inquinamento che oggi attanaglia le nostre città, la cui conseguenza più evidente è il cambiamento climatico, ma significa anche costruire un ecosistema urbano, a partire dal contenimento delle ‘bolle urbane di calore’, più sano e sostenibile soprattutto per le future generazioni e contribuire a formare una coscienza ecologica collettiva.

Così, in una nota, il consigliere dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, Ferdinando Bonessio