Bonessio e Calcerano (EV): La sentenza TAR su discarica Albano ci lascia perplessi. Urgente applicare Piano regionale Rifiuti

“Apprendiamo dall’agenzia Agi che la sezione seconda quater del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni di Albano Laziale ed Ardea tesi ad ottenere la sospensione degli effetti dell’ordinanza emessa nel luglio 2021 dall’allora sindaca di Roma Virginia Raggi, ordinanza prorogata nel luglio scorso dal sindaco Gualtieri. Secondo i giudici del Tar, infatti, ‘continua ad essere indimostrato che il conferimento in discarica disposto dagli atti impugnati sia causa di un eventuale aggravamento del danno ambientale, o di pregiudizio per la salute delle persone’. La decisione ci lascia perplessi e a questo punto vorremmo che gli stessi magistrati ci spiegassero per quale motivo alle famiglie del villaggio ardeatino posto a valle della discarica il Comune ha fornito serbatoi di acqua potabile essendo, quella che esce dai rubinetti, non adatta al consumo umano. L’attuale sistema di gestione dei rifiuti non è più ulteriormente sostenibile. Per questo ribadiamo la nostra netta contrarietà alla costruzione di un inceneritore (alias termovalorizzatore termine utilizzato per far apparire sostenibile ciò che sostenibile non è) e non riusciamo a comprendere invece il perché non si dia seguito al Piano Rifiuti del 2020 frutto della partecipazione e valutazione dei Comuni e delle realtà associative locali. Quel piano prevede l’individuazione e realizzazione di una impiantistica di economia circolare e il conferimento solo della parte residuale di indifferenziato non recuperabile nell’inceneritore esistente di S. Vittore. Oggi più che mai i cittadini ci chiedono maggiore tutela per l’ambiente, la salute e una maggiore attenzione al risparmio energetico. Nel processo di incenerimento si ottiene un ricavo di gran lunga inferiore rispetto alle risorse impiegate per la produzione di carta, vetro e plastica andando a sprecare grandi quantitativi di materia ed energia”.

Così in una nota il consigliere capitolino, Nando Bonessio e il co-portavoce romano di Europa Verde Roma, Guglielmo Calcerano.