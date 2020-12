Bordoni (Lega): Assessore nominato da pochi mesi affiancato da ultimo paracadutato a Roma

“Dopo Bugani, Aurigi, Nogarin anche Tamburrano in Campidoglio. La Città è in agonia mentre il M5S è impegnato nell’ennesimo quanto inconcludente rafforzamento di Giunta per includere nella compagine grillina il trombato di turno. Non possiamo che esprimere forte preoccupazione e sconcerto per l’irresponsabilità di trattare Roma Capitale come agenzia di collocamento per grillini in difficoltà.”

Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni dopo aver appreso dell’incarico da 55mila euro lordi che l’ex deputato all’Europarlamento Dario Tamburrano dovrà ricoprire fino al termine della consiliatura in qualità di consulente per l’energia sostenibile e il clima.

“E’ sufficiente il titolo di “ex qualcosa” – continua Bordoni – per scendere in campo al fianco di Virginia. Per due anni la Raggi ha trattenuto la delega ai rifiuti, e adesso l’assessore nominato da pochi mesi ha bisogno dell’affiancamento dell’ultimo paracadutato a Roma. Questo è l’epilogo di una amministrazione nata male e che sta finendo peggio: un carrozzone dove collocare amici e trombati, come l’ex sindaco di Livorno Nogarin, a spese dei romani e dove il Movimento 5 Stelle rimane in vita solo per le poltrone che occupa. La Lega invierà tutti questi contratti alla Corte dei Conti per valutarne la legittimità.”