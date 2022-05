Borse alla moda: come scegliere la borsa perfetta

Le borse sono un accessorio indispensabile in ogni outfit. Rendono completo ogni look, regalando stile ed eleganza ad ogni occasione. Saper scegliere la borsa giusta riveste dunque un ruolo fondamentale, tanto quanto la scelta di un capo abbigliamento e l’abbinamento delle scarpe adatte.

Disporre di una borsa alla moda di un marchio noto come, ad esempio, Alviero Martini, riconoscibile ovunque secondo la linea, il disegno ed il marchio a vista, garantisce la piena e completa sicurezza del tuo outfit, per ogni evento e occasione a cui devi partecipare.

Queste borse sono capaci di impreziosire e mostrare tutta l’eleganza e il buon gusto del vestire ma, oltre al marchio che ne rappresenta la perfetta garanzia, è necessario scegliere con attenzione il modello giusto.

Nell’articolo che segue ti mostreremo come scegliere la tua perfetta borsetta alla moda.

Moda borse: scegli una borsa che ti rappresenta

Innanzitutto, nella scelta della tua borsa di moda devi cercare qualcosa che senti che ti appartiene.

La borsa è l’accessorio per eccellenza capace di rappresentarti e raccontare di te, mostrando il tuo modo di essere e la tua personalità.

Borse ragazza 2022: valorizza il tuo corpo

Quando si sceglie una borsa alla moda è fondamentale scegliere un modello capace di valorizzare il proprio corpo.

Questo accessorio, infatti, è capace di mettere in risalto le parti del tuo corpo:

se poggia sulla vita metterà in evidenza il punto vita

se portata lunga con la tracolla accentuerà il decolleté

se piccola e tenuta in mano risalterà la mano

Scegli, dunque, il modello capace di valorizzarti al meglio, facendo attenzione alla misura e alla forma che devono essere in linea con il tuo fisico e creare armonia.

Trend borse: scegli la borsa adatta ad ogni occasione e rispettando il tuo stile

Scegli la tua borsa secondo l’uso e l’occasione che ne farai.

Se ti occorre una borsa da giorno, da usare spesso, per andare in ufficio o per il tempo libero, dovrai prediligere la comodità di uno zainetto, oppure, di una borsa a tracolla con una chiusura capace di garantirti la totale sicurezza per girare in città.

Se devi recarti ad un evento importante o ad un’occasione speciale come, ad esempio, una cerimonia, oppure, un matrimonio, la borsa da prediligere sarà sicuramente la clutch capace di trasmette in ogni occasione grande classe ed eleganza.

Inoltre, è importante scegliere la propria borsa alla moda secondo il proprio stile: sportivo, casual, professionale od elegante. Ognuno di questi stili prevede l’abbinamento di un modello di borsa diverso, a cui prestare attenzione quando si sceglie il proprio look giornaliero.

Borse ultima moda: l’armonia dei giochi di colore

Da non tralasciare è assolutamente la scelta dei colori della tua borsa alla moda.

In ogni outfit, sia esso sportivo, casual o elegante è doveroso abbinare ogni colore in modo armonico così da risultare avvincente in ogni occasione.

Infine, lasciati guidare dal tuo buon gusto: tenendo in considerazione questi piccoli suggerimenti, sarà lui a guidarti verso la scelta migliore di una borsa alla moda perfetta, capace di rispecchiarti e distinguerti con classe e stile.

Foto Alviero Martini e https://www.instagram.com/francesca_magini