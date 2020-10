Breccia Nomentana un evento gratuito per conoscere la ciclabile Nomentana

Un evento gratuito ed aperto a tutti quello organizzato dall’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS, per far conoscere la pista ciclabile Nomentana per arrivare a Porta Pia in un percorso tutto in sicurezza partendo da Conca D’Oro.

Con l’evento Breccia Nomentana, prendono inizio le varie iniziative gratuite ed aperti a tutti per conoscere le ciclabili di Roma e come raggiungere vari quartieri di Roma, partendo da Conca D’Oro.

Domenica 18 ottobre alle ore 10.00 è la volta della ciclabile Nomentana, ed al tempo stesso si conoscerà anche la nuova ciclabile Aniene, con il quale le persone potranno anche ammirare la bellezza della natura, come il fiume Aniene ed alcuni alberi particolari, e siti storici, come la via Francigena, la stazione Savoia, il ponte di ferro ed altre meraviglie.

Un evento aperto a tutti.

Appuntamento domenica 18 ottobre 2020 alle ore 10.00 al parco delle Valli, entrata di via Val D’Ala 19, si consiglia di venire con qualche minuto di anticipo, per maggiori informazioni ed altro, visitate il seguente sito https://concadororoma.blogspot.com/2020/10/evento-gratuito-di-passeggiata-in.html