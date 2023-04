Brivido e mistero in scena a Tor Tre Teste

Domenica 16 aprile 2023, per l’ultimo degli appuntamenti con i Pomeriggi Culturali, il salone del Centro Culturale Lepetit è piombato in un’atmosfera di suspense e mistero. Vittime e assassini, storie macabre e inquietanti, nate dalla fantasia dei maestri del brivido e della letteratura Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Guy de Maupassant e Oscar Wilde, hanno preso vita nello spettacolo “Dark Stories. 10 racconti da brivido“, messo in scena dall’Officina Teatrale 23.

I racconti rappresentati da Davide Catini, Alex Johannes, Alessio Tassan e Cristina Turella non hanno semplicemente suscitato paura o meraviglia e tenuto il pubblico col fiato sospeso. Nei loro testi, questi grandi autori, vissuti tra l’800 e il ‘900, hanno scavato con estrema lucidità fin nel profondo della mente e dell’animo umano, rivelandone la complessità e la fragilità e offrendo spunti di riflessione di impressionante attualità.

“Il nostro obiettivo è tenere vivi i testi classici, ricercare e portare in scena opere per far scoprire e riscoprire un patrimonio letterario tutt’oggi fruibile ed accattivante” le parole del regista Alessio Tassan, che insieme all’Officina Teatrale 23 sarà presto nuovamente ospite del Centro Culturale.

Si può tracciare un bilancio pienamente positivo, a conclusione di una rassegna che ormai da diversi anni anima la primavera di Tor Tre Teste, offrendo un programma dal livello culturale e artistico sempre alto e variegato. Un appuntamento, come sottolineato da Palmira Pasqualini nei saluti a fine serata, che deve la sua riuscita al costante impegno ed alla piena collaborazione tra il Comitato di gestione del Centro Culturale, l’Associazione L’Incontro ed il Direttore artistico, il M° Roberto Boarini, preziosamente supportati dal Coro Accordi e Note.

In attesa dei Pomeriggi Culturali del 2024, si sta lavorando intensamente ai numerosi eventi che verranno proposti già a partire dal mese prossimo.

