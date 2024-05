Bubusettete di Leone Antenone

Venerdì 24 maggio 2024 alle ore 18.00 presso l’Associazione La Primula, in via Alfredo Covelli 12-14, presentazione di Bubusettete. Alle origini di Roma di Leone Antenone detto Scartaccia.

Introduce Maurizio Rossi.

Con l’amichevole partecipazione degli allievi dell’Associazione Duetto in Atto.

IL LIBRO

Roma non si è fatta in un giorno e forse è solo una questione di carattere. Mi avvicino alle origini di Roma e le affronto come un bambino conosce i vizi e le virtù dell’umanità. Prendo ispirazione dall’Enneagramma dei tipi psicologici, una mappa che individua le principali attitudini di un carattere permettendo di capire se stessi più facilmente. (Leone Antenone detto Scartaccia)

Come prendere per mano un bambino e accompagnarlo in rime e versi alla scoperta del mondo?

L’autore lo realizza con un mirabile viaggio tra le origini dell’antica Roma. E siccome “Roma non è stata fatta in un giorno”, il percorso lungo e travagliato dalla fondazione della monarchia ai fasti della repubblica diventa occasione per parlare di gesta, vizi e virtù di coloro che l’hanno portata a essere ciò che è, decadente e poi grandissima e poi di nuovo decadente. (Vania Sessa)

Ora, se sei arrivato a leggere fino qua forse ti starai chiedendo: che c’entra tutta questa pappardella esistenziale con un giocoso libretto di poesie per trastullarsi, che reca pure lo sfizioso titolo Bubusettete?

C’entra, eccome se c’entra. Perché l’amico Leone, con tipica arguzia romanesca, popolare e ficcante, con uno sguardo insieme adulto e bambino, con un’immaginazione fantasiosa che rivela una conoscenza appassionata e mai ostentata, attraverso parole leggere ci ha fatto proprio una sorpresa pesante: ci ha offerto una carrellata di personaggi di ieri per parlarci oggi. E con la sua ironia leggiadra e sorniona, insieme a un salto nel passato tra nomi imparati a scuola e troppo frettolosamente lasciati tra i banchi, ci invita a farne uno ben più ardito e importante nel presente. (Don Filippo Ciampanelli)

L’AUTORE

Leone Antenone nasce il 26 febbraio, in uno scanzonato e profetico giovedì grasso del 1981. Così, nato in un giorno di feste e di giochi, per gioco comincia anche la scoperta della sua sensibilità artistica. Inizia infatti fin da bambino a mostrare le sue doti di poliedrico intrattenitore, improvvisando rime e scenette per la gioia di vicini e parenti, passando quindi per il tenda a strisce di Roma con la scuola media Giulio Salvadori, e ancora partecipando alle attività di alcune compagnie amatoriali di quartiere. Il suo talento esce definitivamente allo scoperto con il concorso ”LetteraturaViva” del MArteLive, in cui vince il premio “Abraxa Teatro” che lo porta a declamare le sue poesie nella splendida cornice del Giardino degli Aranci di Roma e in piazza del Popolo ad Orvieto. Poesie che approdano successivamente sul web e su storici periodici romani quali Rugantino e Romanità. A ulteriore conferma della validità dei suoi componimenti, vince il “premio SMS” nell’ambito del prestigioso “Premio Laurentum”. Ha quindi l’onore di recitare con la “Compagnia della Romanità” nell’atto unico La luna dell’innamorati di e con Renato Merlino, liberamente tratto da Amori de notte di Ettore Pretolini. In quest’occasione è diretto da Enrico pozzi, attore e regista della compagnia del teatro dialettale romano “Checco Durante”. Partecipa inoltre al Reggae Circus di Adriano Bono con il suo clown poeta “SCARTAccia”. Forte della sue innate doti di creatività e versatilità, in un continuo adattare il suo lavoro artistico alla mutevolezza 70 dell’individuo e della realtà che lo circonda, la sua poesia è ancora oggi in perenne divenire. Attualmente vive, lavora e compone a Roma.



