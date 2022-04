Caliste-Annucci: Facciamo rifiorire i quartieri del V

“Tulipark Roma ha donato al Municipio V oltre 10 mila bulbi di tulipano in varietà, che come Amministrazione abbiamo deciso di mettere a disposizione di parrocchie, istituti religiosi, realtà commerciali, associazioni, cooperative sociali, comitati di quartiere, centri sociali anziani, al fine di far “rifiorire” i nostri quartieri”.

Così in una nota il Presidente del V Mauro Caliste e l’Assessore al Verde Edoardo Annucci.

“Chiunque fosse interessato, (e non lo abbia già fatto) -prosegue la nota – può farne richiesta inviando una mail all’indirizzo dell’Assessorato al Verde del municipio (assessoratodelverde.mun05@comune.roma.it) entro la fine del mese di maggio. Si specifica, che i bulbi ricevuti dovranno essere conservati in luogo asciutto e buio fino alla loro nuova piantumazione che potrà avvenire nel prossimo mese di ottobre”.