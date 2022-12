Caliste-Annucci: Verso la realizzazione del Parco di Centocelle, definito percorso chiaro

“Questa mattina, 2 dicembre 2022, nell’ambito della presentazione del Piano Verde di Roma Capitale – il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora Sabrina Alfonsi hanno reso pubblico lo straordinario lavoro portato avanti per il Parco Archeologico di Centocelle (PAC), già oggetto di confronto tra il Dipartimento Tutela ambientale, il Municipio e la Soprintendenza speciale di Roma.

Il progetto, come dichiarato, sarà diviso in due fasi. La prima fase andrà in gara a dicembre 2022 e prevede la riqualificazione dei percorsi e la piantumazione di 500 arbusti ed alberi; la seconda fase – da 3 milioni di euro, più complessa e che vedrà luce tra il 2023 e il 2024 – riguarda la realizzazione di nuovi accessi, di un playground e di un boulevard alberato lungo la cosiddetta “tagliata”, che a breve sarà oggetto di un intervento di bonifica.

Finalmente, dopo anni di attesa e vertenze, viene definito un progetto corrispondente alle esigenze del territorio e un cronoprogramma chiaro – accompagnato da provvedimenti amministrativi – per restituire questo importante polmone verde al quadrante est della città; il percorso definito insieme ai comitati locali – durante il primo sopralluogo del 20 febbraio 2022 con l’assessora Alfonsi – trova oggi riscontro nei fatti. Contiamo di promuovere, con l’assessorato capitolino, un incontro di restituzione alla cittadinanza del lavoro portato avanti”.

Così in una nota il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste e l’assessore al verde pubblico Edoardo Annucci.