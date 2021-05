Campidoglio: ordinanza anti-zanzara tigre 2021, le norme per i privati

Roma Capitale ha emesso l’Ordinanza Sindacale contenente le disposizioni per contrastare la diffusione della zanzara tigre nei condomini e nelle aree private. La collaborazione dei cittadini concorre in maniera determinante all’efficacia degli interventi messi in campo dall’Amministrazione sul suolo pubblico.

Tra le principali raccomandazioni quelle di effettuare interventi preventivi antilarvali e privilegiare prodotti biologici. Vengono altresì indicate le modalità di esecuzione dei trattamenti e i prodotti di cui è vietato l’utilizzo per la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente.

Le principali disposizioni dell’Ordinanza

Di seguito alcune delle principali disposizioni previste dall’Ordinanza, che sarà consultabile integralmente sul Portale di Roma Capitale.

Non abbandonare oggetti e contenitori dove possa formarsi raccolta di acqua stagnante.

Coprire i contenitori dove potrebbero formarsi ristagni e mantenere in efficienza gli impianti di raccolta delle acque. Svuotare frequentemente recipienti di uso comune come sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi e simili.

Trattare le acque nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta, utilizzando idonei prodotti antilarvali. Sono da privilegiare prodotti biologici o ecologici registrati e autorizzati dal Ministero della Salute. I proprietari delle aree possono eseguire direttamente il trattamento o avvalersi di imprese specializzate.

Qualora sia necessario effettuare trattamenti contro la diffusione delle zanzare adulte, esclusivamente in casi di effettiva infestazione, questi devono essere eseguiti da operatori professionali adeguatamente formati.

Amministratori di Condominio e Consorzi residenziali per poter effettuare il trattamento contro le zanzare adulte devono darne comunicazione preventiva, entro 7 giorni lavorativi rispetto alla data di inizio del trattamento, con apposito modulo, alla Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale, allegando la scheda tecnica del prodotto utilizzato e il contratto con la ditta specializzata.

Gli amministratori di condominio devono, inoltre, comunicare alla Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale l’elenco dei condomini dove è stato avviato il programma di lotta antilarvale per il controllo della diffusione della zanzara tigre.

I municipi, con il supporto della Polizia di Roma Capitale e dei competenti Dipartimenti di prevenzione della Asl sono incaricati delle attività di controllo per il rispetto delle indicazioni previste dall’Ordinanza. Ulteriori controlli potranno essere effettuati dall’Amministrazione Capitolina tramite il Dipartimento Tutela Ambientale.