Caro bollette e rischio usura

Uno tsunami economico si sta abbattendo sugli italiani, rischiando di mettere in ginocchio famiglie e interi settori dell’imprenditoria nazionale e locale.

L’aumento esponenziale dei costi energetici, unito all’incremento degli interessi per prestiti e mutui a tasso variabile, delle rate condominiali, della benzina e del prezzo dei beni di prima necessità, mettono in seria difficoltà la capacità dei cittadini di far fronte al pagamento delle spese. Questa tempesta perfetta sta facendo sì che imprenditori ed esercenti, per non chiudere la propria attività, si rivolgano all’usuraio anche solo per riuscire a pagare una bolletta. E la stessa cosa sta accadendo con le famiglie e i pensionati. In questo modo, interi pezzi dell’economia e delle attività produttive rischiano di cadere nelle mani della criminalità organizzata.

Ci aggiungiamo agli appelli lanciati in questi giorni alle istituzioni dal Presidente dell’Ambulatorio Antiusura Luigi Ciatti, affinché si mettano in campo tutti gli strumenti per poter affrontare questa emergenza.

Concludiamo ricordando che finire sotto usura significa entrare in un vortice senza fine, fatto di minacce e vessazioni, dal quale si può uscire solo sporgendo denuncia.