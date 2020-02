Casa, Valeriani: “Bene emendamento al Milleproroghe che sblocca risorse per piani di zona

“Approvato un emendamento al Milleproroghe per lo sblocco delle risorse destinate al completamento dei Piani di Zona già esistenti. In particolare, l’emendamento fortemente sostenuto dalla Regione Lazio consente, a decorrere dal prossimo mese di aprile, di impiegare i fondi non utilizzati per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei Piani di Zona nelle periferie delle città.

“Ringrazio l’onorevole Fabio Melilli per l’attenzione e il risultato raggiunto con questo emendamento, che permette di non disperdere risorse preziose per la piena realizzazione dei Piani di Zona in molte città, a partire da Roma”.

Lo dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio.