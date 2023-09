Dal 22 al 24 settembre 2023 si terrà il primo Casal Tidei Street Food. Organizzato da TTS Food porterà all’interno dell’area del mercato di via Casal Tidei a San Basilio Street Chef “rigorosamente selezionati” per far gustare dalle 12:00 alle 24:00 ricette espresse, di “qualità unica e freschezza assicurata”.

Quindi dal venerdì (ore 17:00) alla domenica dove solitamente si tiene il mercato si avrà invece la possibilità di scoprire tantissime bontà gastronomiche italiane e da tutto il mondo, dando anche la possibilità a chi non la conosce di scoprire l’arte della cucina Street Food.

Gli organizzatori assicurano che sarà possibile “rilassarsi sulle tante sedute messe a disposizione, divertirsi e lasciarsi trasportare da giochi di luce, musica e un’atmosfera esclusiva”.

Il settore dei dolci sarà presente con bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

Per ulteriori info: www.melaeventi.it – info@melaeventi.it

Per gli aggiornamenti: www.ttsfood.it e pagine Facebook @ttsfood o Instagram tts.food