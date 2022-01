Casale Alba2 domenica 23 gennaio pulizia e pranzo

“L’attuale situazione pandemica – informa il Coordinamento per la difesa del Parco di Aguzzano sta condizionando pesantemente le attività del Casale, ma pur in questa difficile situazione questa realtà è tutt’altro che ferma!

Alba 2 è a fianco e sostiene tutte le iniziative ed esperienze che stanno animando il quartiere e affrontano tematiche cruciali, che il Covid ha contribuito a far esplodere in tutta la loro dramaticità: dalla Sanità con la campagna per la riapertura di Villa Tiburtina Riapriamo Villa Tiburtina alla complessa situazione della scuola nel nostro territorio con il doposcuola al Comitato Mammut

Domenica 23 gennaio 2022 in mattinata ci vedremo al Casale per dare una sistemata nelle aree esterne è ovviamente gradita la partecipazione di chi vuole dare una mano.

Non mancherà un piatto di pasta a pranzo da consumare all’aperto.

Discuteremo anche, se la pandemia ce lo permetterà, del Carnevale del Mammut, una sfilata colorata e determinata che passerà nelle nostre strade!”

