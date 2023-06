Casale della Cervelletta. Integrazione sullo stato dei lavori e successivi obiettivi

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato del Coordinamento Uniti per la Cervelletta sullo stato dei lavori e sui successivi obiettivi.

«Il Comune di Roma (specificamente dall’Assessorato all’Ambiente) e i professori e architetti dell’Università RomaTre stanno lavorando al progetto che ha come obiettivo la restituzione del Casale della Cervelletta ai cittadini. Come più volte comunicato, anche in pubbliche iniziative, la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha ottenuto un finanziamento PNRR di 2 milioni di euro per la messa in sicurezza del Casale della Cervelletta. Le procedure per l’affidamento dell’incarico di progettazione sono in corso e sono state affidate ad Invitalia (Agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo d’impresa) che fa capo al Ministero dell’economia. Nei mesi scorsi, erano stati affidati da parte di Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale due incarichi all’Università Roma Tre: uno, al Dipartimento di Architettura, responsabili i proff. Michele Zampilli e Francesca Geremia, per eseguire “Rilievi, studi, ricerche, e l’attivazione di un progetto partecipativo finalizzato al restauro e alla riqualificazione del casale e parco della Cervelletta” ; l’altro, al Dipartimento di Ingegneria, responsabile il prof. Gianmarco De Felice, per “Studi e ricerche sulle strutture, finalizzati al consolidamento e restauro del casale”.

Informati della concomitanza delle due azioni in atto, il gruppo di ricercatori dell’Università RomaTre ha messo volentieri a disposizione della Soprintendenza di Stato, su indicazione di Roma Capitale, i materiali finora prodotti al fine di agevolare e accelerare le attività dei professionisti che verranno individuati con bando Invitalia le cui procedure sono ormai arrivate ai passi conclusivi.

Parallelamente alle attività finanziate da PRNN che, come detto, prevedono la messa in sicurezza del casale ed altri interventi per renderlo agibile almeno in alcune parti, il Dipartimento di architettura produrrà nei prossimi mesi la documentazione utile a redigere un progetto di preliminare di fattibilità sull’intero complesso che consenta di definire il quadro delle funzioni e dei costi per individuare le linee di finanziamento possibili.

A questo progetto è destinato lo studio che il Comune di Roma ha voluto rendere partecipato. Ed infatti, dopo la presentazione del Master Internazionale su “Idee e progetti sul futuro del Casale della Cervelletta” (Biblioteca Vaccheria Nardi 18 novembre 2022) si sono svolti due incontri di approfondimento con rappresentanti del Comune di Roma, dell’Università Roma Tre e di Uniti per la Cervelletta.

Un percorso che punta ad un complessivo ed organico intervento di restauro, recupero e rifunzionalizzazione dell’intero casale e che permetterà di attivare altri fondi previsti in apposito protocollo firmato tra Regione Lazio e Comune di Roma. Tramite una serie di interventi programmati sulla base di una gerarchia di priorità (dettata dal grado di dissesto dei singoli corpi di fabbrica esistenti) e sulla base delle risorse economiche man mano a disposizione confidiamo che, con il supporto del Comune di Roma e degli esperti in campo, il Casale della Cervelletta tornerà a nuova vita.

Irene Ortis Presidente “Uniti per la Cervelletta”

Elio Romano Coordinatore “Uniti per la Cervelletta” »