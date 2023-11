Casalotti: i volontari aiutano i vigili a rimuovere alberi e fogliame dalla strada

A causa del maltempo, un albero è caduto a Casalotti. I ministri volontari sono intervenuti in aiuto dei vigili che erano già sul posto, rimuovendo i rami caduti e contribuendo a ripristinare la sicurezza. Hanno dedicato particolare attenzione a ripulire un tratto stradale reso pericoloso dalla presenza di residui di corteccia.

In aggiunta, la loro azione ha contribuito a liberare l’area da una grande quantità di rifiuti, restituendo un aspetto più ordinato e gradevole al contesto urbano.

Questo intervento è stato fatto a ridosso di Mac Donald, ed è di notevole importanza in quanto si tratta di un’area ad alto scorrimento

I Ministri Volontari, con le loro operazioni di bonifica settimanali stanno sensibilmente trasformando l’aspetto dei luoghi ripuliti, guadagnando riconoscimento anche da parte delle autorità locali e consolidandosi come un punto di riferimento per la comunità.

“… ognuno può determinare da sé quali siano le virtù umane semplicemente scoprendo come vorrebbe essere trattato. E in questo modo, penso tu sia d’accordo, si risolvono tutte le possibili confusioni su cosa sia veramente il “buon comportamento”. E’ ben lontano dallo starsene inattivi, seduti fermi e zitti con le mani in mano, “Essere buoni“ può comportare una forza molto attiva ed energica” . Questo precetto scritto dal filosofo L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology nel libro “La Via della Felicità”, viene messo in pratica quotidianamente dai VM in vari settori della società.

Per chiunque voglia una CITTA’ PULITA, il prossimo appuntamento è SABATO 2 DICEMBRE.