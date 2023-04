Casina di Raffaello, laboratori creativi dal 2 al 17 maggio

Tanti laboratori ludico-educativi dedicati ai temi della natura, dei colori e delle forme, ispirati dalle creazioni bizzarre di Salvador Dalí, dai meravigliosi fiori futuristici di Giacomo Balla, dalle forme spaziali di Lucio Fontana, dalla suggestiva pittura “vegetale” di Giuseppe Arcimboldo: appuntamento alla Casina di Raffaello dal 2 al 17 maggio.

Nello spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, dal martedì alla domenica, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare facendo creazioni ispitate dall’arte contemporanea.

Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino. La prenotazione alle diverse attività e il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Sabato 6 maggio, in occasione del progetto “Roma Cura Roma”, Casina di Raffaello organizza un laboratorio straordinario per i bambini dai 5 agli 11 anni: dopo un piccolo intervento di pulizia delle aree verdi adiacenti l’edificio, si passerà all’interno della struttura dove verrà creato un piccolo manufatto con elementi di riciclo come pezzetti di cartoncino, carta e feltro. (Durata del laboratorio: 2 ore circa. Gratuito. Max 20 bambini, prenotazione obbligatoria allo 060608.

Per il 90° Concorso ippico di Piazza di Siena, in programma dal 25 al 28 maggio, si rinnova la collaborazione tra FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e Casina di Raffaello che dal 20 al 29 maggio ospiterà i cavalieri partecipanti al concorso ippico.

A partire da sabato 20 e fino a domenica 28 maggio, le attività laboratoriali per bambini di Casina di Raffaello si svolgeranno all’esterno dell’edificio, in una struttura messa a disposizione dalla stessa FISE presso l’Area Kids della manifestazione.

Il programma

Qui il programma nel dettaglio .