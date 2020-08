Cassoni d’acqua (in amianto) scaricati in strada a Tor Tre Teste

In via G. Candiani angolo via Targetti questa notte verso le 4 di oggi 4 agosto 2020, secondo la testimonianza di un condomino, sono stati scaricati alcuni cassoni dell’acqua, perfettamente imballati, accanto ai cassonetti dell’immondizia deplorevolmente stracolmi e con molta immondizia a terra.

Come è noto i cassoni sono in amianto, un materiale altamente inquinante e nocivo e quindi da rimuovere rapidissimamente.

I condomini e i residenti della zona, e noi con loro, si chiedono perché tanta trascuratezza e lassismo e assenza di vigilanza da parte dell’Ama tra l’altro in un punto di grande passaggio, nei pressi di una struttura sportiva e soprattutto di un parco pubblico quale quello di Tor Tre Teste.

Ama, dàmose da fa! V Municipio non dormire!